Омбудсмен Денісова заявила, що Росія незаконно утримує понад 120 українських політвʼязнів

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Фото УНІАН

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим заявила, що Росія за політичними мотивами ув’язнила 121 громадянина України.

Про це повідомляє пресслужба омбудсмена.

«На сьогодні в ув’язненні перебуває 121 громадянин України, яких Росія незаконно позбавила волі за політичними мотивами, з них 86 — кримські татари. Вони зазнають репресій через релігійні переконання, піддаються жорстокому поводженню та катуванню», — зазначила Денісова.

Вона також вказала на випадки переслідування родичів людей, які мешкають на підконтрольній уряду території України.

«Сьогодні стало відомо про обшуки у матері українського добровольця і громадського активіста Станіслава Краснова в тимчасово окупованому Сімферополі. Їх було проведено з порушенням процесуальних прав, без залучення адвокатів. При цьому пошкоджено майно 74-річної жінки, а її саму безпідставно тримали у так званому «слідчому управлінні ФСБ» упродовж кількох годин», — навела приклад Денісова.