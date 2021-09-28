Саакашвілі заявив, що повертається до Грузії і вже купив квиток. Там йому загрожує арешт

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається до Грузії.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Саакашвілі опублікував придбані квитки на 2 жовтня на своє ім’я та на ім’я матері Гіулі Аласанія. Саме в цей день у Грузії відбудуться місцеві вибори.

«Зрозуміло, я вже взяв квиток, як я і сказав, на вечір 2 жовтня, щоб бути разом з вами в Тбілісі і разом з вами захищати ваше волевиявлення. Разом з вами взяти участь у порятунку Грузії. У мене немає особистих амбіцій, мною не рухає бажання отримати будь-яку посаду. Я не збираюся боротися за це, але я маю намір боротися за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Щоб Грузія залишилася не тільки на карті світу, але і повернулася до швидкого розвитку», — зазначив він.

Справи проти Саакашвілі у Грузії

Експрезидент Грузії покинув країну у 2013 році. Проти нього на батьківщині порушили 4 кримінальні провадження, за двома з них є вироки.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років вʼязниці за перевищення службових повноважень. Суд встановив, що у 2005 році Саакашвілі на посаді президента наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

У січні 2018 року Тбіліський міський суд також визнав Саакашвілі винним у справі «про злісне перевищення повноважень» на посаді президента Грузії та присудив йому 3 роки позбавлення волі. Суд встановив, що президент у 2009 році незаконно помилував чотирьох поліцейських, які відбували тюремний термін за вбивство співробітника банку.