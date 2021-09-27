Тест і самоізоляція навіть для вакцинованих: Ізраїль змінив правила вʼїзду до країни

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Nick Brundle Photography

Ізраїль змінив правила вʼїзду для іноземців, зобовʼязавши навіть вакцинованих надавати негативний тест на коронавірус і проходити самоізоляцію.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

Згідно з нововведеннями, іноземці тепер повинні заздалегідь подати заявку на вʼїзд до Ізраїлю в ізраїльські дипломатичні або консульські установи за місцем проживання або в управління з питань імміграції. Термін розгляду заяви становить сім днів.

Вʼїзд дозволять тільки за наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого за 72 години до виїзду з країни походження. Після прибуття до Ізраїлю іноземцям необхідно пройти додатковий тест на COVID-19. Крім того, стає обовʼязковою 14-денна самоізоляція, навіть попри негативний результат тестів. Також мандрівник мусить мати чинний медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.

Іноземці можуть перебувати на самоізоляції в готелі або вдома, проте у другому випадку їм доведеться внести заставу за електронний браслет, який відслідковуватиме їхнє місцеперебування. Вартість ПЛР-тесту в аеропорту становить 100 шекелів (830 гривень), а при здійсненні попередньої оплати вартість аналізу — 80 шекелів (665 гривень).

Самоізоляція може бути скорочена до семи днів (за умови, якщо пасажир отримав перший негативний ПЛР-тест при вʼїзді в Ізраїль і другий негативний ПЛР-тест на сьомий день самоізоляції). За порушення зазначених правил іноземцю можуть заборонити вʼїзд до країни.