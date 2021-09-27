Україна наклала арешт на 12 російських літаків, які здійснювали рейси до окупованого Криму

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Прокуратура тимчасово окупованого Криму виявила 12 літаків російського авіаперевізника, що здійснював пасажирські польоти до закритого пункту пропуску «Сімферополь-авіа», та чотири судна, що заходили до закритих портів та терміналів півострова.

Про це йдеться на сайті прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, російська авіакомпанія незаконно використовувала 12 пасажирських літаків марок «Boeing» та «Embraer» для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України.

Прокуратура встановила, що як мінімум 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим та порушують українське законодавство.

До закритих гаваней півострова не заходять іноземні морські судна. «Натомість порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи — Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі», — зазначається на сайті.