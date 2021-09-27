Китай обмежить аборти в «немедичних цілях»

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Китай скоротить кількість абортів, які виконуються в «немедичних цілях» — на тлі побоювань з приводу падіння рівня народжуваності в країні.

Про це заявив уряд Китаю у понеділок, 27 вересня, повідомляє The Guardian.

Державна рада заявила, що будуть вживати заходів, щоб уникнути небажаної вагітності та спонукати чоловіків «розділити відповідальність» за це. Влада прагне поліпшити статеве виховання і посилити послуги з планування сімʼї після абортів і пологів.

Після багатьох років спроб обмежити зростання населення Пекін проводить політику, яка спрямована на заохочення до великих сімей. У червні уряд заявив, що тепер всі пари можуть мати трьох дітей замість двох, а також запроваджуються заходи, які мають покращити фінансову ситуацію із витратами на дітей.

У 2018 році органи охорони здоровʼя попередили, що використання абортів для припинення небажаної вагітності шкідливо для жіночого організму і може викликати безпліддя. Китай уже вживав заходів для запобігання абортів за статевою ознакою.

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Дані Національної комісії охорони здоровʼя показали, що в період з 2014 по 2018 рік в середньому було 9,7 мільйона абортів на рік, що приблизно на 51% вище за середній показник за 2009—2013 роки. У цих даних не вказано, скільки абортів зробили за медичними рекомендаціями.

Хоча Китай залишається найбільш густонаселеною країною в світі, останній перепис показав, що зростання населення з 2011 до 2020 року був найповільнішим з 1950-х років. Очікується, що через кілька років населення почне скорочуватися.

У Китаї рух до більш суворих обмежень на аборти спостерігається вже кілька років. У 2018 році провінція Цзянсі випустила керівні принципи, згідно з якими жінки на терміні вагітності понад 14 тижнів повинні отримати дозвіл трьох медичних працівників на переривання вагітності.