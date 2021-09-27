Закликав до зміни меж України та пропагував війну: мешканця Маріуполя засудили до 3 років в’язниці за публікації в соцмережах

Новини

Дівєєв Сергій / УНІАН

Приморський районний суд Маріуполя засудив місцевого мешканця до 3 років позбавлення волі за пропаганду війни в інтернеті.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

51-річного українця засудили за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та пропаганду війни (ч. 1 ст. 110, ст. 436 Кримінального кодексу України).

Як було доведено у суді, з листопада 2018-го до червня 2020 року маріуполець репостив та публікував на своїй сторінці забороненої в Україні соціальної мережі «Одноклассники» інформацію від ресурсу «Рупор Новороссии».

У такий спосіб чоловік поширював контент із закликами до розв’язання воєнного конфлікту і закликав змінити межі території та державного кордону України.