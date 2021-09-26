Австралієць проїхав на велосипеді 150 км, щоб «намалювати» обкладинку альбому Nevermind групи Nirvana
- Автор:
- Олег Панфілович
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Житель Австралії Пітер Стоукс на честь 30-ї річниці виходу альбому Nevermind американської рок-групи Nirvana за допомогою GPS відтворив його обкладинку в місті Аделаїда.
Про це повідомляє The Guardian.
Для цього Стоукс проїхав приблизно 150 км велосипедом через центральний діловий район Аделаїди та передмістя — Бернсайд і Кенсінгтон. Свої переміщення він фіксував у додатку Strava. Зазначається, що на відтворення контуру картинки чоловікові знадобилося понад 8 годин із зупинками.
«Це те, що мені зараз подобається. Nirvana посіла особливе місце в моїй колекції платівок», — розповів він Guardian Australia. 45-річний велосипедист раніше таким самим чином створював портрет німецького композитора Людвіга ван Бетховена, щоб відзначити його 250-річчя, і зображення динозаврів, драконів, лисиць і навіть власне селфі.
- У кінці серпня стало відомо, що 30-річний Спенсер Елден, чиє дитяче фото використали для оформлення обкладинки альбому Nevermind групи Nirvana, подав до суду на колектив. Він звинувачує гурт у порушенні федерального закону про дитячу порнографію і стверджує, що його батьки ніколи не підписували дозвіл, який дозволяє Nirvana використовувати фотографію.
- Nevermind був проданий тиражем понад 30 мільйонів копій з моменту його випуску в 1991 році.