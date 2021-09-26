Netflix випустив новий трейлер четвертого сезону серіалу «Дивні дива»

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Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував новий трейлер четвертого сезону фантастичного серіалу «Дивні дива» (Stranger Things).

У ролику показують родину, яка переїжджає в новий будинок у 1950-х роках. У ньому відбуваються дивні речі — вимикається світло, а у дворі розкидані тушки мертвих тварин. Наступними в кадрі зʼявляються головні герої серіалу, які опиняються в цьому ж будинку, але за кілька десятиліть.

Перший тизер нового сезону «Дивних див» вийшов у лютому 2020 року. Наступний фрагмент показали в серпні, тоді ж стало відомо, що четвертий сезон вийде у 2022 році. Його зйомки стартували ще на початку 2020 року, але через пандемію коронавірусу вони зупинилися на тривалий термін.