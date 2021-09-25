У Нідерландах люди вийшли на марш протесту проти паспортів вакцинації

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У Гаазі, Нідерланди, у суботу, 25 вересня, люди зібрались на протест проти введення Corona Pass — це документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу і є обовʼязковою умовою для входу в бари, ресторани, театри та інші місця.

Про це повідомляє The Guardian.

У Гаазі, де розташований нідерландський уряд, на протест зібралось кілька сотень людей. Вони пройшли маршем по центру міста, несли плакати з осудом вакцин, а деякі порівнювали карантинні обмеження із репресіями.

Хоча більшість голландців і підтримують введення паспортів, але це викликало критику з боку індустрії гостинності: понад 40% власників барів і ресторанів не планують вимагати у клієнтів свідоцтво про вакцинацію. Багато підприємств розглядають цю вимогу як «політичний інструмент», спрямований на стимулювання до вакцинації.

Нова вимога показувати паспорт вакцинації або нещодавній негативний результат тесту збіглась із послабленням карантину, оскільки понад 70% населення країни отримали хоча б одну дозу вакцини. Маски, як і раніше, є обовʼязковими в громадському транспорті, у школах учням і вчителям дозволили їх не носити, а також скасували правило про соцдистанцію у півтора метра.