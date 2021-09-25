Російські військові літаки кілька разів залітали в зону навчань ЗСУ. Їх могли збити українські ракети

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Сайт Міністерства оборони Російської Федерації

Російські військові літаки кілька разів порушували повітряний простір і залітали в зону навчань Збройних сил України, через що їх могли збити.

Про це пише командування Повітряних сил ЗСУ.

«В районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що російські літаки перетинали бойові курси мішеней, по яких стріляли українські зенітні керовані ракети.