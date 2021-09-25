Авіакомпанії скасовують польоти на Канари через нові виверження вулкана. Влада збирається оголосити острів Ла-Пальма зоною лиха
- Автор:
- Катерина Кадакова
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На Канарських островах через нові виверження вулкана Кумбре-В’єха вирішили евакуювати ще три села.
Про це повідомили місцеві екстрені служби.
«Видано наказ про обовʼязкову евакуацію сіл Тaхуя, Таканде-де-Абахо і частину Таканде-де-Арріба», — йдеться в заяві в Twitter.
Влада Іспанії 28 вересня оголосить острів Ла-Пальма зоною катастрофічного лиха, уряд також готує спеціальний план з відновлення постраждалих територій, заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес під час візиту на острів.
«Виняткова ситуація на Ла-Пальмі вимагає виняткових дій. Наступного вівторка Рада міністрів схвалить класифікацію острова Ла Пальма як зону катастрофічного лиха», — сказав він.
Попередньо, збитки, завдані стихією, вже сягнули 400 мільйонів євро.
У п’ятницю, 24 вересня, низка авіакомпаній оголосили про скасування рейсів на Канарські острови, повідомляє AFP. Зокрема, через величезні хмари попелу призупинили польоти літаки Canaryfly, Binter, Air Europa та Iberia. Терміни відновлення авіасполучення поки невідомі.
- Виверження вулкана в південній частині острова Ла-Пальма сталося 19 вересня. Його спричинив невеликий землетрус у 4,2 бала, що стався того дня в районі Лас-Манчас. Тоді ж влада оголосила про першу хвилю евакуації — свої домівки залишили приблизно 5 тисяч людей.
- Вулкан продовжує викидати лаву, яка вкрила вже близько 200 гектарів, зруйновані сотні будинків.