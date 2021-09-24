Ілон Маск розійшовся зі співачкою Граймс після трьох років стосунків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Jason Kempin / Getty Images
Американський винахідник Ілон Маск розстався із канадською співачкою Граймс. Вони були у стосунках три роки, у них є спільний син.
Цю інформацію сам винахідник підтвердив у коментарі виданню Page Six у пʼятницю, 24 вересня.
Ілон Маск зазначив, що вони залишаються в хороших відносинах і продовжують виховувати свого однорічного сина.
«Ми наполовину розділені, але як і раніше любимо один одного, часто бачимося і знаходимося в чудових стосунках», — сказав Маск і додав, що Граймс живе з сином у нього вдома у Лос-Анджелесі, а сам він через роботу в основному у Техасі.
Вперше про стосунки Маска та Граймс стало відомо у травні 2018 року, у травні 2020 року у них народився син. Востаннє їх бачили разом 21 вересня на балі костюмів Met Gala. Спочатку червоною доріжкою пройшла Граймс, Ілон Маск приєднався до неї дещо пізніше.
- Син Маска і Граймс народився 5 травня 2020 року. Дитину назвали X Æ A-Хii — «Екс Еш Ей Твелв». У Граймс це перша дитина. У Маска є ще пʼятеро дітей від першого шлюбу з Жюстін Вілсон. Їх звуть Даміан, Гріффін, Ксавʼє, Саксон і Кай. Його перший син — Невада Олександр — помер у віці 10 тижнів.