У США заарештували топменеджера російської газової компанії «Новатек». Йому загрожує 20 років вʼязниці

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У США у штаті Флорида заарештували топменеджера російської компанії з видобутку газу «Новатек» Марка Джитвея. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків на, імовірно, десятки мільйонів доларів. Бізнесмену загрожує до 20 років позбавлення волі.

Суд має докази того, що Джитвей приховував своє право власності на офшорні активи, йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

За даними слідства, у рамках компенсаційного пакета на посаді головного фінансового директора «Новатека» з 2003 до 2014 року Джитвей нібито отримував опціони на акції або іншу компенсацію на основі акцій. Для цього він, зокрема, відкрив два рахунки у швейцарських банках, де зберігалися ці активи. Наразі там може бути приблизно $93 мільйони.

«Протягом кількох років Джитвей, імовірно, вживав заходів для приховування своєї власності та контролю над іноземними рахунками і пов’язаними з ними активами — наприклад, усунув себе й зробив свою тодішню дружину, громадянку Росії, бенефіціарною власницею рахунків», — стверджують у відомстві.

Джитвей має паспорти громадянина США та Росії, оскільки працював там сертифікованим аудитором. Однак він нібито не подав вчасно свою податкову декларацію у США та усі необхідні форми щодо рахунків в іноземних банках.

Він був обличчям компанії «Новатек» перед західними інвесторами і значиться заступником голови правління компанії.

Сполучені Штати є однією з небагатьох країн, які вимагають від своїх громадян подавати і сплачувати податки зі свого світового доходу, навіть якщо вони живуть і заробляють свої гроші за кордоном або цілий рік проводять за межами США. Це означає, що американці з високим доходом, які часто працюють за кордоном, мусять подавати та сплачувати податки як у США, так і в країні свого проживання.