Акторові Деніелу Крейгу присвоїли звання «почесного командера» Королівських ВМС за роль Джеймса Бонда
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Royal Navy
Британський Королівський флот повідомив, що зірка «Джеймса Бонда» актор Деніел Крейг став почесним командером — таке ж звання має вигаданий секретний агент.
Про це йдеться в заяві флоту від четверга, 23 вересня.
Крейг став почесним військово-морським офіцером перед випуском частини No Time to Die («Не час помирати») — його пʼятою і, ймовірно, останньою появою в ролі агента 007. У шпигунських трилерах Бонд — ветеран флоту Другої світової війни, який працює на британські секретні служби з «ліцензією на вбивство».
Глава Королівського військово-морського флоту, перший лорд-адмірал Тоні Редакін сказав, що Крейг добре відомий як командер Бонд протягом останніх 15 років і опікується безпекою Британії під час «місій по всьому світу».
«Це те, що справжній Королівський флот робить щодня, використовуючи технології і навички так само, як сам Бонд», — сказав Редакін.
Командор Крейг сказав: «Для мене велика честь і привілей отримати звання почесного командера».
Зазначимо, що 30 вересня в українських кінотеатрах зʼявиться «Не час помирати» із Крейгом. Таємничого лиходія там зіграв оскароносний актор Рамі Малек. Режисером фільму став Кері Фукунага, відомий за роботою над серіалом «Справжній детектив» від телеканалу HBO і телесеріалом «Маніяк» від стримінгового сервісу Netflix. Саундтрек до фільму виконала американська співачка Біллі Айліш.
- 31 жовтня 2020 року помер британський актор Шон Коннері, який зіграв класичного Джеймса Бонда. Він зіграв головну роль у семи фільмах «бондіани». За версією Американського інституту кіно, його Бонд став третім у списку найкращих кіногероїв. Акторську кар’єру Коннері завершив у 2000 році. Того ж року він отримав титул сера від британської королеви.