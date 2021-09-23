У Києві хочуть скасувати заборону на продаж алкоголю вночі. ОАСК зареєстрував позов до Київради
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Adam Wilson / Unsplash
Державна регуляторна служба України подала позов до Київської міської ради, в якому вимагає скасувати заборону на продаж у столиці алкоголю вночі.
Про це повідомили у пресслужбі Окружного адміністративного суду Києва.
«Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин у столиці», — йдеться в повідомленні.
У Держрегуляторній службі заявили, що Київрада обрала «недієвий механізм регулювання господарських і суспільних відносин».
Також регулятор вважає, що заборону ухвалилиз порушенням норм законодавства України.
Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.
- 27 вересня 2018 року на пленарному засіданні Київради депутати вирішили заборонити продавати алкоголь з 23:00 до 10:00 у кіосках і магазинах столиці. 24 жовтня того ж року рішення набуло чинності.