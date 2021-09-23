У Києві хочуть скасувати заборону на продаж алкоголю вночі. ОАСК зареєстрував позов до Київради

Новини

Adam Wilson / Unsplash

Державна регуляторна служба України подала позов до Київської міської ради, в якому вимагає скасувати заборону на продаж у столиці алкоголю вночі.

Про це повідомили у пресслужбі Окружного адміністративного суду Києва.

«Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин у столиці», — йдеться в повідомленні.

У Держрегуляторній службі заявили, що Київрада обрала «недієвий механізм регулювання господарських і суспільних відносин».

Також регулятор вважає, що заборону ухвалилиз порушенням норм законодавства України.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.