Уряд затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці

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Гонтар Володимир / УНІАН

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 22 вересня, затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки, алфавіт складається з 31 букви.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Базою для цього акту є рішення курултаю кримськотатарського народу 1993 року.

Переведення кримськотатарської писемності на латиницю з 31 літери має завершитися до 1 вересня 2025 року. Кабмін доручив Міністерству освіти і науки, Міністерству культури, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно із зацікавленими особами перевести на латиницю підручники і методички кримськотатарською мовою.

Алфавіт був розроблений у процесі консультацій з меджлісом кримськотатарського народу, фахівцями Інституту сходознавства ім. А. Кримського, Інституту мовознавства ім. О. Потебні, Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка і Таврійського національного університету ім. Вернадського.

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