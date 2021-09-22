Facebook запускає в Україні функцію сповіщення, що допомагає знаходити зниклих дітей

Новини

Компанія Facebook запускає систему сповіщення, що допомагає знаходити зниклих дітей в Україні. Вона називається AMBER Alert.

Про це йдеться у релізі компанії від 22 вересня.

У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де її бачили востаннє (інструмент визначить ваше місцезнаходження). Ці сповіщення включатимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого, а також поділитися ними з друзями на платформі.

Facebook

Керівниця відділу довіри та безпеки Facebook Емілі Вачер зазначила, що Україна — 25-а країна у світі, в якій Facebook запускає функцію AMBER Alert.

«Наша мета полягає в тому, щоб люди, котрі потенційно можуть допомогти, одержали ці сповіщення та поширили офіційну інформацію про зникнення дитини серед своїх друзів у соцмережі», — сказала Вачер.

Читайте також: У Facebook слідом за Instagram можна буде приховувати вподобайки

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що за допомогою AMBER Alert користувачі Facebook у своїй стрічці новин зможуть побачити фотографію дитини та дізнатися, куди звернутися, якщо її бачили.

Заступниця Федорова Валерія Іонан розповіла, що у жовтні 2016 року у Флориді опублікували сповіщення AMBER про викрадення 4-річної дівчинки. Її після сповіщення побачила анестезіолог, яка була на обідній перерві, і це допомогло врятувати дівчинку.

Ініціативу запускають разом з Національною поліцією України та Міністерством цифрової трансформації.