Помер зірка серіалу «Секс і місто» Віллі Гарсон

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Вранці 22 вересня у віці 57 років помер американський актор Віллі Гарсон, найкраще відомий широкому загалу завдяки ролі Стенфорда у серіалі «Секс і місто».

Про це повідомляє CNN з посиланням на мовника HBO та членів родини Гарсона. Однак рідні не вказують, що стало причиною смерті.

Зокрема, про смерть батька розповів його усиновлений син Натен.

«Я такий радий, що ти розділяв свої пригоди зі мною, і так багато зробив. Я пишаюся тобою. І завжди любитиму. Але, думаю, настав час для тебе вирушити у тільки твою пригоду».