В Офісі президента прокоментували замах на Шефіра та пообіцяли «жорсткі рішення» влади
- Автори:
- Костя Войтенко, Оксана Коваленко
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Instagram / shefir95
В Офісі президента після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра пообіцяли «ще більш жорсткі антиолігархічні і антикримінальні рішення», а сам злочин вважають «войовничої кампанією протидії» політиці глави держави.
Про це «Бабелю» розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.
«Очевидно, що цей відкритий, навмисний і вкрай жорстокий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди [...] Одразу скажу, що ми, безумовно, повʼязуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів», — зазначив він.
Подоляк також пообіцяв, що влада ухвалить «ще більш жорсткі антиолігархічні і антикримінальні рішення».
«Просто зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне обʼєднання напівкримінальних політичних і економічних субʼєктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи — пряма загроза їх безбідного існування, — сказав він. — Ми підкреслюємо, що політика президента, спрямована на фундаментальну трансформацію держави, залишиться незмінною, а безумовною відповіддю на будь-які злочинні дії проти представників держави будуть ще більш жорсткі антиолігархічні і антикримінальні рішення влади».
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався уранці 22 вересня. Невідомі з автоматичної зброї обстріляли авто, в якому він був із своїм водієм. Шефір не постраждав. Водія госпіталізували з трьома вогнепальними пораненнями у лікарню «Феофанія».