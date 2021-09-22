У Карпатах пішов сніг

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Facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У середу, 22 вересня, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський пішов сніг.

Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

«Станом на 08:35 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг. Вітер північно-західний 3—4 м/с», — розповіли рятувальники.

Також зазначається, що температура повітря знизилася до -4 °С.