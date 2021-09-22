У Львові провели дві унікальні для України операції — пацієнтам пересадили серце та легені

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У Львові за один день виконали дві унікальні для України операції з пересадки органів. Хірургам вдалось провести успішну трансплантацію легень і серця.

Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Медики пересадили легені 56-річному львів’янину, який понад 10 років мав хронічну хворобу, а останні чотири майже не виходив з квартири, оскільки був киснезалежним. За словами Самчука, без нових легень він прожив би не більше кількох місяців.

Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на операцію дала його дружина.

А серце цього пацієнта пересадили 13-річному хлопцю з Волині. Хлопець хворів із середини літа, його стан уже був вкрай критичним. У лікарні працювала команда спеціалістів з Києва, Львова та Польщі.

«Це ще один величезний крок на шляху до трансплантаційної незалежності. Наші громадяни тепер не мусять їхати на таке лікування за кордон, це уже доступно в Україні», ㅡ зазначив директор лікарні.

Загалом же, окрім серця та легенів, медики вилучили у донора печінку, нирки та рогівку ока, операції з якими проведуть 23 вересня.