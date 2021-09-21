Суд звільнив від відповідальності антимайданівця «Топаза», якого звинувачували у викраденні людини

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Дарницький райсуд Києва 21 вересня звільнив антимайданівця Гната Кромського, відомого під прізвиськом «Топаз», від кримінальної відповідальності — через закінчення строків давності справи.

Про це повідомляє медійний проєкт Watchers.

Як зазначається, Кромського звинувачували у співучасті у викраденні Владислава Іваненка 21 січня 2014 року. Його переплутали з активістом Євромайдану, вивезли до лісу, де катували, вимагаючи «зізнатися» про джерела фінансування акцій протесту. Згодом чоловіка відпустили.

За версією слідства, Кромський був пособником тітушок, які викрали, утримували та катували Іваненка. Кримінальне провадження було відкрите за співучасть у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчинену з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням викраденому фізичних страждань (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Кромському загрожувало до 5 років позбавлення волі.