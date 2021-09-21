Суд звільнив від відповідальності антимайданівця «Топаза», якого звинувачували у викраденні людини
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Дарницький райсуд Києва 21 вересня звільнив антимайданівця Гната Кромського, відомого під прізвиськом «Топаз», від кримінальної відповідальності — через закінчення строків давності справи.
Про це повідомляє медійний проєкт Watchers.
Як зазначається, Кромського звинувачували у співучасті у викраденні Владислава Іваненка 21 січня 2014 року. Його переплутали з активістом Євромайдану, вивезли до лісу, де катували, вимагаючи «зізнатися» про джерела фінансування акцій протесту. Згодом чоловіка відпустили.
За версією слідства, Кромський був пособником тітушок, які викрали, утримували та катували Іваненка. Кримінальне провадження було відкрите за співучасть у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчинену з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням викраденому фізичних страждань (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Кромському загрожувало до 5 років позбавлення волі.
- 28 березня 2014 року «Топаза» затримали у справі про штурм Харківської облдержадміністрації. Його посадили під домашній арешт, але 7 квітня Кромський утік. 25 квітня того ж року його знову затримали та посадили в СІЗО без права внесення застави.
- У січні 2018 року суд визнав Кромського винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у масових заворушеннях, а також у крадіжці автомобіля, і засудив до 8 років вʼязниці. А вже у вересні він вийшов із вʼязниці за «законом Савченко».
- 21 жовтня 2020 року харківська поліція затримала Кромського, який перебував у розшуку за скоєння кількох тяжких злочинів. Після перевірки «Топаза» відпустили.