Обкладали «даниною» підприємців: на корупційній схемі викрили митників в аеропорту «Бориспіль»

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Київська міська митниця ДФС

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» викрили нову схему «кришування» контрабанди посадовцями митного посту.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Як з’ясувалося, причетні до оборудки посадовці, які систематично вимагали і отримували від підприємців хабарі, пройшли конкурсний відбір до «реформованої митниці».

За даними СБУ, митники обкладали «даниною» бізнесменів за безперешкодне оформлення товарів, які завозили в Україну, а в разі відмови погрожували штучними перешкодами та затягуванням процесу. Розмір хабарів залежав від кількості товарів та їхньої вартості.

Також зазначається, що комерційний вантаж митники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків, тож за нього не йшли нарахування у державний бюджет — це так звана «схема НСБ» (несупроводжуваний багаж).

Правоохоронці затримали одного з митників під час отримання чергового траншу хабаря. Загалом від підприємця вимагали $4 500.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки на митному посту та вдома у зловмисників.