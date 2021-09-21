У Верховній Раді відкрили виставку про онкохворих. Вона підштовхнула депутатів до ухвалення закону

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У Верховній Раді в кулуарах першого і другого поверху відкрилася виставка «Життя на папері», яка складається з паперових кімнат реальних трьох онкопацієнтів. У проєкті використовували щоденники цих пацієнтів, статистику та закони про онкозахворювання в Україні.

Проєкт організований Національним інститутом раку спільно з громадською спілкою «Коаліція онкопацієнтів України» в рамках ініціативи «Рік обізнаності про рак легень».

В основі інсталяції кімната жінки, яка бореться з раком легень на четвертій стадії, кімната 19-річного хлопця, яким помер від рецидиву лімфоми, а також кімната жінки, яка перемогла три види раку. Всі три історії обʼєднує одна риса — всі герої мали значні труднощі з доступом до ефективного лікування, були змушені купувати інноваційні препарати за кордоном та брати участь у клінічних дослідженнях.

Мета виставки — привернути увагу депутатів до проблем онкохворих, доступності для них ліків і сфокусувати увагу на трьох законопроєктах — № 4662 про зміни в закон Про державні закупівлі, який вводить застосування договорів керованого доступу, а також № 5736 і № 5737, які регулюють питання надання пацієнтам лікарських коштів зі співчуття. Наприклад, якщо інноваційний препарат не зареєстрований в Україні, законопроєкт спрощує процедуру його ввезення і надання пацієнтам безкоштовно.

Депутати сьогодні, 21 вересня, на засіданні проголосували в другому читанні і в цілому за № 4662. Він спростить закупівлі інноваційних препаратів і введе договори керованого доступу. За ними держава зможе вибирати і замовляти у виробників найбільш ефективні препарати за нижчими цінами і надавати їх пацієнтам з онкологічними та рідкісними захворюваннями.