У 2023 NASA відправить на Місяць ровер. Він шукатиме воду і збере зразки ґрунту

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У 2023 році NASA відправить на Південний полюс Місяця ровер, щоб дослідити, звідки на супутнику Землі вода, і взяти зразки ґрунту для дослідження.

Про це повідомляє NASA.

Південний полюс Місяця — один з найхолодніших регіонів Сонячної системи, температура якого сягає -240°C. Жодна з попередніх місій на Місяць не досліджувала його — науковці вивчали цю область за допомогою приладів з датчиками. Роботизовані зонди досліджували мінералогію і геологію природного супутника Землі.

Після цих місій вчені дійшли висновку, що лід перебуває у затемнених частинах Місяця — біля полюсів. Ця територія і стане сферою досліджень ровера VIPER, запуск якого відбудеться на ракеті SpaceX Falcon Heavy в рамках космічної програми NASA Artemis 2023 року.

Ровер приземлиться на кратер Нобіле, що утворився внаслідок зіткнення з іншим небесним тілом. Він майже постійно перебуває у тіні, тому там може існувати лід. VIPER дослідить і менші кратери навколо Нобіле.

Територія, яку вивчатиме VIPER, охоплює площу приблизно у 93 квадратні кілометри. Протягом подорожі ровер відвідає ретельно обрані території, а команда спробує дослідити зразки ґрунту та льоду, які місяцехід видобуде за допомогою дриля.

Дослідники планують дізнатися, як заморожена вода потрапила на Місяць, звідки вона взялися та як зберігається мільярди років.

Під час 100-денної подорожі VIPER відвідає шість об’єктів, що становлять науковий інтерес, і збере зразки з трьох локацій, що мають різну глибину та показники температури.