Верховна Рада взялася за ухвалення Держбюджету на 2022 рік

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Death to Stock

Верховна Рада прийняла в першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік, після його презентації парламенту міністром фінансів Сергієм Марченком.

Марченко заявив, що документ збалансований, і держбюджет ґрунтується на прогнозі пожвавлення економічної динаміки. Він додав, що у 2022 році найважливіший пріоритет — медики, військові, ветерани війни. При цьому держбюджет уперше ґрунтується на Бюджетній декларації на 2022—2024 роки.

Зростання економіки (ВВП) передбачено на рівні 3,8%, інфляція на рівні 6,2%, а курс долара США на рівні 28,6 грн за долар.

Витрати з держборгу в 2022 році плануються на рівні 574,7 млрд грн. Доходи закладені на рівні 1,2777 трлн грн, а витрати — 1,4657 трлн грн. Дефіцит бюджету знизиться до 3,5% ВВП.

Медична галузь отримає 197,2 млрд грн, освітня сфера 185,6 млрд грн, бюджет Пенсійного фонду складе 531 млрд грн, на соціальне забезпечення і захист закладено 320,1 млрд грн, на культуру і мистецтво 13,5 млрд грн, на підтримку ветеранів закладено 13,9 млрд грн.

На сектор безпеки і оборони закладено 319,4 млрд грн, з урахуванням міжнародної допомоги.

Також пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 393 грн з 1 січня, 2 508 грн з 1 липня і 2 589 грн з 1 грудня.

Мінімальна заробітна плата: з 1 січня — 6 500 грн, з 1 жовтня — 6 700 грн. Середньомісячна зарплата повинна скласти 15 258 грн.