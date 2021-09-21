Фракція «Слуга народу» знову збереться на тренінг. Де саме — поки невідомо

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Депутати Верховної Ради від фракції «Слуга народу» знову зберуться на тренінг, як і два роки тому у Трускавці. Захід відбудеться з 30 вересня по 2 жовтня, але де саме — поки невідомо.

Про це «Бабелю» розповіло поінформоване джерело у фракції «слуг». За словами співрозмовника, головна мета заходу, який отримав умовну назву «Трускавець-2», — саме навчання, інших питань, зокрема, кадрових, у порядку денному немає.

«[Місце тренінгу] не оголошується. Але про такі плани давно говорили. Навіть на самому початку йшлося, що періодично будемо збиратися на, умовно, тренінги», — розповіло джерело «Бабеля».

Єдиний подібний захід для «слуг» пройшов улітку 2019 року. Тоді 260 новообраних депутатів від цієї партії зібрались у курортному місті Трускавець. Протягом тижня вони проходили тренінги з державного управління, а саме — безпеки, оборони, макроекономіки, інфраструктури й оподаткування. Курс проводили викладачі Київської школи економіки (КШЕ) й українські економісти.

У комплексі з лекційними заняттями студенти опрацьовували здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх.

Вибір Трускавця у КШЕ тоді пояснили тим, що в Україні не було інших комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже 300 людей.