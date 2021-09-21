Рада суддів продовжує затягувати судову реформу — оголосила тривалий конкурс та просить нардепів змінити закон
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Рада суддів України оголосила конкурс на посаду члена Етичної ради, яка має очистити Вищу раду правосуддя. Прийом заявок триватиме до 21 жовтня, хоча за законом Рада суддів мала призначити принаймні одного свого представника ще до 13 вересня.
Про це пише РСУ у своєму Facebook.
«РСУ оголосила про початок проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України та встановила строк для подання кандидатами документів для участі в доборі з 22 вересня 2021 року по 21 жовтня 2021 року включно», — йдеться у повідомленні.
Водночас «Центр протидії корупції» опублікував копію листа від Ради суддів до нардепів та голови парламенту Дмитра Разумкова. Судді просять їх змінити закон і внести правки, які вони пропонують, а саме — скасувати вирішальний голос міжнародних експертів.
Судді також зазначають у листі, що підтримали пропозицію звернення Верховного Суду до Конституційного суду для перевірки судової реформи на конституційність.
- 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя, а також про діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП. 3 вересня Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.
- 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 з 28 членів Ради суддів, не підтримали жодного кандидата. Нардепи і правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу. У результаті Держдеп США закликав Раду суддів розблокувати судову реформу. Реформу Зеленський обіцяв Байдену.