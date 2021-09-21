Рада суддів продовжує затягувати судову реформу — оголосила тривалий конкурс та просить нардепів змінити закон

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Рада суддів України оголосила конкурс на посаду члена Етичної ради, яка має очистити Вищу раду правосуддя. Прийом заявок триватиме до 21 жовтня, хоча за законом Рада суддів мала призначити принаймні одного свого представника ще до 13 вересня.

Про це пише РСУ у своєму Facebook.

«РСУ оголосила про початок проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України та встановила строк для подання кандидатами документів для участі в доборі з 22 вересня 2021 року по 21 жовтня 2021 року включно», — йдеться у повідомленні.

Водночас «Центр протидії корупції» опублікував копію листа від Ради суддів до нардепів та голови парламенту Дмитра Разумкова. Судді просять їх змінити закон і внести правки, які вони пропонують, а саме — скасувати вирішальний голос міжнародних експертів.

Судді також зазначають у листі, що підтримали пропозицію звернення Верховного Суду до Конституційного суду для перевірки судової реформи на конституційність.