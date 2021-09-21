У США пандемія вбила більше американців, аніж іспанський грип
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ezra Acayan / Stringer
Пандемія коронавірусу наразі вбила більше американців, ніж пандемія іспанського грипу 1918 року, яка вважалась наймасовішою пандемією грипу в історії людства.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії в США зареєстровано 675 446 смертей. Століттям раніше загинули від грипу 675 тисяч людей.
Директор Інституту трансляційних досліджень Скріппса Ерік Тополь зазначив, що у 1918 році не було ні апаратів штучної вентиляції легенів, ні вакцин. США ж досягли цієї смертельної позначки, попри широку доступність вакцин. Однак від щеплень відмовились близько 70 мільйонів американців.
«Те, що так багато людей померло, з огляду на досягнення сучасної медицини, викликає занепокоєння», — зазначив Тополь.
Зазначається, що у США проживає приблизно утричі більше жителів, ніж століття тому, а це означає, що передбачуваний рівень смертності приблизно на третину вище. Однак Тополь зазначив, що порівняння з пандемією 1918 року все одно не досить досконале.
Крім цього, коронавірус убив більше американців, аніж Друга світова війна. За даними Міністерства у справах ветеранів, під час Другої світової війни у США загинуло 291 557 людей.
- Епідемія іспанського грипу в 1918—1919 роках була наймасовішою пандемією грипу в історії людства. «Іспанкою» заразилося близько третини населення планети, а померло від 50 до 100 мільйонів. Пік епідемії припав на останній рік Першої світової війни. Вірус швидко поширився через антисанітарію в окопах і таборах. Лікарі виявилися не готовими до епідемії: не було тестів, вакцин, антибіотиків для боротьби з ускладненнями. Після спалаху іспанського грипу у світі розпочалася глобальна реформа охорони здоровʼя.
- У США щонайменше одну дозу вакцини отримали понад 200 мільйонів людей. Повністю вакциновані — 170 млн, з них 92 млн — препаратом Pfizer-BioNTech. У середині серпня в США дозволили третю дозу з деякими обмеженнями.