У США пандемія вбила більше американців, аніж іспанський грип

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Ezra Acayan / Stringer

Пандемія коронавірусу наразі вбила більше американців, ніж пандемія іспанського грипу 1918 року, яка вважалась наймасовішою пандемією грипу в історії людства.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії в США зареєстровано 675 446 смертей. Століттям раніше загинули від грипу 675 тисяч людей.

Директор Інституту трансляційних досліджень Скріппса Ерік Тополь зазначив, що у 1918 році не було ні апаратів штучної вентиляції легенів, ні вакцин. США ж досягли цієї смертельної позначки, попри широку доступність вакцин. Однак від щеплень відмовились близько 70 мільйонів американців.

«Те, що так багато людей померло, з огляду на досягнення сучасної медицини, викликає занепокоєння», — зазначив Тополь.

Зазначається, що у США проживає приблизно утричі більше жителів, ніж століття тому, а це означає, що передбачуваний рівень смертності приблизно на третину вище. Однак Тополь зазначив, що порівняння з пандемією 1918 року все одно не досить досконале.

Крім цього, коронавірус убив більше американців, аніж Друга світова війна. За даними Міністерства у справах ветеранів, під час Другої світової війни у США загинуло 291 557 людей.