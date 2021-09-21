Зеленський анонсував зустрічі на Генасамблеї ООН з президентом Туреччини та прем’єром Британії

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський анонсував, що проведе зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та британським прем’єром Борисом Джонсоном.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу «Дом».

«Чули і Міністерство закордонних справ Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Росії і невизнання виборів в Держдуму Росії через те, що голосували українці на окупованих територіях. По тій же паспортизації ... Тому буде зустріч з президентом Турецької Республіки, премʼєр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном на полях ООН і з багатьма важливими для України лідерами», — повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що очікує на відповідь від Адміністрації президента США Джо Байдена стосовно Плану трансформації України, який українська делегація презентувала під час візиту до Білого дому.

«Ми очікуємо відповіді, наприклад, щодо оборонного сектора цієї програми трансформації. Ми очікуємо на офіційний приїзд делегації зі Сполучених Штатів Америки на чолі з міністром оборони, очікуємо на цю зустріч. Я думаю, що вона буде не один день в Україні, і там буде вирішуватися частина цього плану трансформації», — пояснив президент.