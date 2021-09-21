Про «Залізній купол» говорити ще рано: Зеленський не підтвердив передачу Україні системи ПРО від США

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ЗМІ звучали «сигнали» про підтримку США ракетної програми України, але поки рано говорити про надання системи «Залізний купол» (Iron Dome).

Про це він сказав у коментарі каналу «Дом».

«Ми зі ЗМІ чули, можна сказати, певні сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, що про «Залізний купол» рано ще говорити, але, тим не менш, ви чули ці сигнали та меседжі від США. Тому я думаю, що результати від нашої поїздки точно будуть і вони будуть серйозні», — сказав глава держави.

Він також зазначив, що очікує приїзду в Україну делегації США на чолі з міністром оборони Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, 14 вересня видання Politico, посилаючись на власні джерела в Конгресі США, повідомило, що конгресмени прагнуть змусити адміністрацію президента США Джо Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема Iron Dome. В Офісі президента України підтвердили можливе отримання системи «Залізний купол».

Утім, прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі 15 вересня не змогла підтвердити інформацію про можливе отримання Україною від США системи «Залізний купол», але й не спростувала її.