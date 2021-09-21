До Книги рекордів Гіннеса внесли двох японських сестер. Вони найстарші близнюки у світі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Guinness World Records
До Книги рекордів Гіннеса внесли двох японських сестер як найстарших живих однояйцевих близнюків. Їм було 107 років і 300 днів станом на 1 вересня, коли фіксували вік.
Про це йдеться на сайті книги рекордів.
Сестер звати Умено і Коме. Вони народились 5 листопада 1913 року в родині, де було 13 дітей, і пережили дві світові війни. Зараз в Умено четверо дітей, у Коме — троє, сестри живуть у різних частинах Японії в будинках для людей похилого віку.
У звʼязку із ситуацією із коронавірусом сестрам відправили сертифікат про рекорд, а не вручали представники реєстру рекордів. Працівники будинків розповіли, що Умено заплакала, як тільки побачила довідку про рекорд, а Коме через проблеми із памʼятю не змогла повністю усвідомити важливість отримання сертифіката.
Попередній рекорд теж належав японкам — 107 років і 175 днів. В Японії тривалість життя найвища у світі, і люди похилого віку користуються великою повагою. Згідно з Гіннесом, найстарішою з нині живих людей є 118-річна японка Кані Танака.
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