Ватикан посилює умови для в’їзду: від туристів вимагатимуть COVID-сертифікати

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Від 1 жовтня при вʼїзді у Ватикан вимагатимуть сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє Vatican News.

«З 1 жовтня для вʼїзду до Ватикану необхідно буде мати вакцинний паспорт Green Pass», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «зелений» сертифікат свідчить про те, що людина або повністю щеплена від коронавірусу, або недавно одужала, або отримала негативний результат ПЛР-тесту.

Водночас у Ватикан пропустять туристів, які мають негативний результат молекулярного або антигенного тесту на коронавірус.

Виняток становитимуть особи, які беруть участь в літургійних урочистостях, але тільки «на час, суворо необхідний для святкування», протягом якого необхідно дотримуватися санітарних правил, зокрема дистанціювання, використання засобів індивідуального захисту, обмеження пересування і кількості людей в одному приміщенні, а також особливих гігієнічних норм.