Главу Європарламенту госпіталізували з пневмонією

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Голову Європейського парламенту Давида Сассолі госпіталізували з пневмонією.

Про це повідомив його офіційний представник Роберто Куїльо 20 вересня.

«Президент Європейського парламенту Давид Сассоли був доправлений в Hôpital Civil в Страсбурзі в середу, 15 вересня. Після необхідних медичних обстежень йому поставили діагноз «пневмонія» і негайно почали лікування», — йдеться у заяві Європарламенту.

Як зазначається, Сассолі перебуває у хорошому стані.

15 вересня Сассолі зробив тести на коронавірус після того, як у нього різко підскочила температура. Обидва тести виявилися негативними. Лікар порадив главі Європарламенту відпочити кілька днів.

Зауважимо, голові Європейського парламенту — 65 років.