Главу Європарламенту госпіталізували з пневмонією
- Автор:
- Катерина Кадакова
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International Journalism Festival / Flickr
Голову Європейського парламенту Давида Сассолі госпіталізували з пневмонією.
Про це повідомив його офіційний представник Роберто Куїльо 20 вересня.
«Президент Європейського парламенту Давид Сассоли був доправлений в Hôpital Civil в Страсбурзі в середу, 15 вересня. Після необхідних медичних обстежень йому поставили діагноз «пневмонія» і негайно почали лікування», — йдеться у заяві Європарламенту.
Як зазначається, Сассолі перебуває у хорошому стані.
15 вересня Сассолі зробив тести на коронавірус після того, як у нього різко підскочила температура. Обидва тести виявилися негативними. Лікар порадив главі Європарламенту відпочити кілька днів.
Зауважимо, голові Європейського парламенту — 65 років.
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