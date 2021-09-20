ДБР викрило банду поліцейських у Дніпропетровській області. Вони вибивали у людей гроші й зізнання у злочинах для покращення статистики

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Петро Порошенко / Flickr

У Дніпропетровській області викрили банду поліцейських, які майже рік вибивали гроші у людей.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, очолював угруповання оперуповноважений одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. До банди також входили четверо його колег.

Як з’ясувалося, поліцейські залякували людей кримінальною відповідальністю, тиснули морально, а також застосовували силу, щоб отримати «відступні».

Якщо у затриманих із собою не було потрібної суми, їх змушували телефонувати рідним або друзям, щоб позичити гроші, або пропонували оформити швидкий кредит в інтернет-мережі.

Одному з затриманих чоловіків правоохоронці одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить їм 30 тисяч гривень.

Затриманих відпускали лише тоді, коли отримували потрібні суми.

Також правоохоронці для покращення власної статистики застосовували силу до затриманих, щоби ті зізнавались у злочинах, яких не скоювали.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками перевищення влади працівниками правоохоронного органа, що супроводжувалось насильством, а також вимагання та одержання хабаря службовою особою (чч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, із конфіскацією майна.