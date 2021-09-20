«Слуга народу» висунула кандидатом в депутати Ради голову Херсонської ОДА

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Партія «Слуга народу» висунула кандидатом в депутати на 184-му виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради голову Херсонської обласної держадміністрації Сергія Козиря.

Про це повідомляється на сайті партії.

Його кандидатуру на засіданні політради партії в Києві підтримали одноголосно.

Козир працював на різних посадах в підприємствах гірничодобувної галузі Донецької області. Він обіймає керівні посади з вересня 2019 року, а головою ОДА за призначенням президента став в грудні 2020 року, після звільнення Юрія Гусєва через його перехід до «Укроборонпрому».

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