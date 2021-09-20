Держстат: ВВП України у другому кварталі цього року зріс на 5,7%

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в другому кварталі 2021 року зріс на 5,7%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє Держслужба статистики.

Номінальний ВВП за вказаний період становив 1 трлн 169,4 млрд гривень, а з розрахунку на одну особу — 28 189 гривень.

У порівнянні з першим кварталом цього року ВВП знизився на 0,7%, що трохи краще за попередню оцінку спаду в 0,8%. На це частково вплинув сезонний фактор.

Зазначається, що економіка країни відновила зростання після пʼяти поспіль кварталів падіння, пік якого припав на другий квартал 2020 року. Тоді на падіння вплинув локдаун через пандемію — ВВП обвалився на 11,2%. В цілому за 2020 рік економіка України впала на 4,0% після чотирьох років зростання.

Уряд у 2021 році прогнозує зростання економіки України на 4,1%, а Нацбанк — на 3,8%.

Читайте також: Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2022 рік