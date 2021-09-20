Герой голлівудського фільму «Готель Руанда» Русесабаджіна визнаний винним у тероризмі

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Суд Руанди визнав винним у тероризмі Пола Русесабаджіну, який отримав всесвітню популярність, ставши прототипом для головного героя голлівудського фільму «Готель Руанда».

Про це повідомляють ВВС і Reuters.

Русесабаджіна визнаний винним у підтримці і фінансуванні групи повстанців, які здійснювали теракти проти мирних жителів в районі Ньяругуру в червні 2018 році і в районі Ньямагабе в грудні 2018 року. Також йому закидали участь у підпалі, викраденні та вбивстві.

Русесабаджіна довгий час жив у Бельгії і був заарештований в серпні 2020 року, ймовірно, за участю іноземних спецслужб. На судових слуханнях один зі свідків зізнався в тому, що хитрістю заманив Русесабаджіну на літак, який нібито прямував до сусідньої Бурунді.

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Сам Русесабаджіна відмовився визнавати себе винним і називає це помстою за критику президента Поля Кагаме. Про руандійського президента Русесабаджіна жорстко висловився в автобіографічній книзі «Звичайна людина».