В Ірландії досягли найбільшого показника в ЄС — 90% вакцинованого дорослого населення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
В Ірландії досягли найбільших темпів вакцинації населення від коронавірусу у ЄС. Там вакцинувалися вже 90% людей, старших за 16 років.
Про це пише Euractiv.
Прем’єр-міністр країни Мішель Мартін подякував людям та працівникам охорони здоров’я за такі показники і за те, що всі вони долучилися до програми вакцинації.
На 22 жовтня уряд Ірландії запланував масштабне скасування карантинних заходів, але у разі досягнення 90% вакцинованого населення. Тепер же очікується, що послаблення почнеться раніше.
За Ірландією також високі показники вакцинації мають Мальта, Данія та Португалія.
- У Данії з пʼятниці, 10 вересня, скасовано всі карантинні обмеження, повʼязані з коронавірусом. Країна стала першою в Євросоюзі, яка повернулася до повсякденного «доковідного» життя.