На іспанському острові Пальма почалося виверження вулкану. Влада евакуює людей

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На іспанському острові Пальма, який входить до складу Канарського архіпелагу, почалося виверження вулкану в одній з точок гряди Кумбре-Вʼєха.

Як повідомляє El Mundo, влада острова, на якому проживає близько 85 тисяч осіб, почала евакуацію людей.

Спочатку з вулкану виривалися великі клуби диму і попелу, але незабаром по його схилах пішла лава, яка вже дісталася до доріг і житлових будівель.

До виверження за тиждень було зафіксовано понад 21 тисячу підземних поштовхів. Сьогодні, 19 вересня, поштовхів було 327, з максимальною магнітудою у 4,2 бала.

У безпечні місця евакуйовані літні люди та мешканці поселень, близьких до епіцентру вулкану. Екстрені служби отримали вказівку бути готовими в разі потреби евакуювати тисячі людей.