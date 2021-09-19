Супутники Starlink роздаватимуть космонавтам безкоштовний Wi-Fi

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SpaceX / Flickr

Супутниковий проєкт Starlink від компанії SpaceX буде безкоштовно роздавати Wi-Fi космічним туристам і професійним космонавтам.

Про це повідомляє WccfTech.

Ілон Маск заявив, що Starlink буде застосовувати і нові, і старі апарати, щоб надати космонавтам інтернет-зʼєднання.

Зараз сервіс супутникового інтернету Starlink перебуває в стадії бета-тестування і, за словами Маска, воно закінчиться в наступному місяці. Паралельно Starlink буде нарощувати мережу користувацьких терміналів і впроваджувати більш досконале обладнання.