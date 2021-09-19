Супутники Starlink роздаватимуть космонавтам безкоштовний Wi-Fi
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SpaceX / Flickr
Супутниковий проєкт Starlink від компанії SpaceX буде безкоштовно роздавати Wi-Fi космічним туристам і професійним космонавтам.
Про це повідомляє WccfTech.
Ілон Маск заявив, що Starlink буде застосовувати і нові, і старі апарати, щоб надати космонавтам інтернет-зʼєднання.
Зараз сервіс супутникового інтернету Starlink перебуває в стадії бета-тестування і, за словами Маска, воно закінчиться в наступному місяці. Паралельно Starlink буде нарощувати мережу користувацьких терміналів і впроваджувати більш досконале обладнання.
- 10 лютого SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink у трьох країнах — Великій Британії, США і Канаді.
- У червні в SpaceX оголосили, що покриють весь світ супутниковим інтернетом від Starlink до вересня.