У Парижі канатоходець пройшов 600 метрів по тросу — від Ейфелевої вежі над річкою до театру

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У Парижі з нагоди Днів спадщини канатоходець Натан Полін перейшов на висоті 70 метрів через річку Сена від Ейфелевої вежі до Національного театру Шайо.

Про це повідомляє Reuters.

27-річний спортсмен, який здобув кілька світових рекордів, босоніж пройшов канатом. Він зупинявся на кілька митей, сидів, лежав, а потім продовжував шлях. Його мотивація полягала в тому, «щоб зробити щось прекрасне і поділитися цим новим поглядом на спадщину, зробити її живою».

«Було нелегко пройти 600 метрів. Треба було зосередитися на всьому навколо, під тиском це було складніше, ніж я собі уявляв, але це було прекрасно», — сказав він.

Полін вже не вперше робить такий перехід. У Дні спадщини 2017 року він пройшов по канату від Ейфелевої вежі до площі Трокадеро.

Зазначимо, що під час Днів спадщини французів щорічно запрошують відвідати обʼєкти спадщини, які зазвичай закриті для публіки.