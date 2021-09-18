У Міноборони відреагували на заборгованість військовим. Обіцяють виплатити все у жовтні

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

У Міністерстві оборони обіцяють погасити всю заборгованість перед військовими наступного місяця, після ухвалень змін до Держбюджету.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише пресслужба Міноборони.

«Міноборони деякий час тому заявляло про те, що кошти, необхідні для проведення у повному обсязі одноразових обов’язкових видів виплат, виплати додаткової винагороди, запровадженої 29 липня 2020 Постановою Кабінету Міністрів України № 741, інших додаткових виплат військовослужбовцям ЗСУ, передбачених законодавством, не були враховані під час прийняття Державного бюджету на 2021-й рік», — зазначила вона.

Маляр підкреслила, що до парламенту вже внесли відповідний законопроєкт і голосування за нього відбудеться найближчим часом. Таким чином у жовтні Міноборони отримає можливість покрити всю заборгованість перед військовими.