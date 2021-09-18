У Кривому Розі загинули троє комунальників. Вони впали у каналізацію

Новини

Facebook / ДСНС України

У Кривому Розі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою загинули троє комунальників. Вони впали у каналізаційний відстійник.

Про це повідомляє поліція міста та ДСНС України.

«18 вересня о 10:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від диспетчера КП «Кривбасводоканал» про те, що на вулиці Нікопольське шосе Довгинцівського району м. Кривий Ріг, на території підприємства троє чоловіків впали до горизонтального відстійника та не відповідають», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце події, виявили у відстійнику на глибині шести метрів тіла трьох людей. Їх підняли на поверхню.

У поліції розповіли, що порушили справу за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).