У Білій Церкві чоловік пошкодив пам’ятник Героям України. Так він хотів «помститися» за розмальований гараж

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Пресслужба КМДА

У Білій Церкві правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який розмалював пам’ятник Героям боротьби за незалежність України. Свій вчинок він пояснив давніми образами.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Після того як правопорушник розмалював памʼятник, він сів в автомобіль BMW та зник з місця події. За лічені хвилини поліцейські батальону патрульної поліції затримали чоловіка за місцем проживання та доставили на місце правопорушення.

Свій вчинок він пояснив тим, що колись у минулому йому розмалювали гаражне приміщення, і таким чином він вирішив виплеснути свої старі образи, але чому обрав саме цей памʼятник, він пояснити не зміг.

Молодика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.