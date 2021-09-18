У Білій Церкві чоловік пошкодив пам’ятник Героям України. Так він хотів «помститися» за розмальований гараж
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба КМДА
У Білій Церкві правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який розмалював пам’ятник Героям боротьби за незалежність України. Свій вчинок він пояснив давніми образами.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Після того як правопорушник розмалював памʼятник, він сів в автомобіль BMW та зник з місця події. За лічені хвилини поліцейські батальону патрульної поліції затримали чоловіка за місцем проживання та доставили на місце правопорушення.
Свій вчинок він пояснив тим, що колись у минулому йому розмалювали гаражне приміщення, і таким чином він вирішив виплеснути свої старі образи, але чому обрав саме цей памʼятник, він пояснити не зміг.
Молодика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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