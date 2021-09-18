У США магната Роберта Дерста визнали винним у вбивстві 21-річної давнини. Йому загрожує довічне увʼязнення

Новини

У Каліфорнії суд присяжних визнав американського спадкоємця імперії нерухомості Роберта Дерста винним у вбивстві своєї найкращої подруги Сьюзен Берман.

Рівно через місяць, 18 жовтня, 73-річному магнату призначать покарання — йому загрожує довічне увʼязнення, повідомляє ВВС та Reuters.

Йдеться про інцидент 2000 року, коли Берман хотіла дати свідчення поліцейським у справі про зникнення дружини Дерста в 1982 році.

Після цього жінку знайшли мертвою у власному будинку в Беверлі-Хіллз — вона загинула від вогнепального поранення в голову. Сам магнат роками стверджував, що не уявляє, куди поділась його дружина Кетлін Маккормак-Дерст, і тим більше не знає, хто вбив його подругу Берман. Утім слідство не могло знайти підтверджень того, що ці злочини зробив сам бізнесмен.

Головний прокурор Джон Левін на останньому засіданні назвав Дерста «самозакоханим психопатом», який вбив подругу, щоб приховати зникнення дружини. Утім адвокати апелюють до того, що у магната онкологічне захворювання і він надто немічний, аби відбувати покарання.

Під час слухань сторона звинувачення використовувала як доказ вини магната документальний серіал телеканалу HBO «Таємниці мільярдера. Життя і смерть Роберта Дерста».

У перерві між зйомками фільму бізнесмен відійшов у туалет та не зняв мікрофон, тому техніка записала, як він промовляв: «Ну, ось ти і попався. Що я, чорт забирай, наробив? Убив їх всіх, звичайно».

Раніше Дерст уже був засуджений за вбивство та розчленування свого сусіда у Техасі Моріса Блека у 2001 році. Але тоді присяжні виправдали мільйонера, хоча Дерст зізнався, що вбив чоловіка через необережність, а потім розчленував тіло та скинув у затоку.

Суд визнав, що це було зроблено в рамках самооборони. Основне звинувачення з Дерcта зняли, він визнав себе винним за двома іншими пунктами, і в 2003 році був засуджений до пʼяти років вʼязниці, звідки вийшов достроково в 2006 році.