У 2022 році Україна збільшить фінансування на оборону до майже 6% від ВВП країни
- Автор:
- Софія Телішевська
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За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони влада вирішила, що Україна збільшить обсяг фінансування сектору оборони. Загальна сума, яка закладена у бюджеті на 2022 рік становить 319,4 млрд грн, тобто 5,95% від ВВП країни.
Відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.
«Не зважаючи на складну фінансову ситуацію, у якій перебуває наша країна — всі міністерства, всі відомства потребують додаткового фінансування. Утім президентом було ухвалене рішення збільшити фінансування сектору безпеки та оборони», — наголосив Данілов.
Він додав, що у 2021 році сектор фінансувався з позиції 5,93% від ВВП (117,6 млрд. грн). Насамперед збільшення фінансування вплине на запрплату військових ЗСУ та правоохоронців. Також він наголосив, що гроші підуть на закупівлю житла для військових та їх сімей.
- 11 вересня Володимир Зеленський підписав указ про заходи забезпечення соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих військовослужбовців.
- Так, держава має на меті забезпечити житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, з числа сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих після поранення та осіб з інвалідністю ( I—II груп), які отримали травми під час участі в АТО. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії.