В Іспанії загинула українська туристка — вона розбилася, коли робила селфі

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В іспанському місті Бенідорм 26-річна українська туристка зірвалася у прірву з краю памʼятки «Балкон Середземноморʼя». Від отриманих важких травм вона померла у лікарні.

Про це повідомляють El Espanol і Murcia Today.

Інцидент стався ввечері 14 вересня. Дівчина перелізла через перила, щоб зробити селфі, але втратила рівновагу і впала в воду на камені, втративши притомність. Очевидці одразу ж викликали екстрені служби, але через сильні хвилі двом рятувальникам довелося пірнати за нею. Їм це вартувало легких травм.

Українка отримала множинні переломи, з якими була доставлена в порт Бенідорму, де для неї встановили тимчасовий намет. Там її реанімували і звідти доставили в лікарню Аліканте. Померла дівчина 16 вересня, не приходячи до тями.