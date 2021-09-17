В Іспанії загинула українська туристка — вона розбилася, коли робила селфі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
В іспанському місті Бенідорм 26-річна українська туристка зірвалася у прірву з краю памʼятки «Балкон Середземноморʼя». Від отриманих важких травм вона померла у лікарні.
Про це повідомляють El Espanol і Murcia Today.
Інцидент стався ввечері 14 вересня. Дівчина перелізла через перила, щоб зробити селфі, але втратила рівновагу і впала в воду на камені, втративши притомність. Очевидці одразу ж викликали екстрені служби, але через сильні хвилі двом рятувальникам довелося пірнати за нею. Їм це вартувало легких травм.
Українка отримала множинні переломи, з якими була доставлена в порт Бенідорму, де для неї встановили тимчасовий намет. Там її реанімували і звідти доставили в лікарню Аліканте. Померла дівчина 16 вересня, не приходячи до тями.
- У червні в Індії через селфі загинули туристи. Вони піднялися на туристичну вежу під час дощу. У неї влучила блискавка, через що загинуло 11 осіб.
- До цього в індійському водосховищі Тамілнад через селфі потонули чотири людини.