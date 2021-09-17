МЗС Росії назвало вторгнення СРСР до Польщі «визвольним походом». Варшава нагадала про змову Москви з Гітлером
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ullstein bild Dtl. / Contributor
Міністерство закордонних справ Росії сьогодні, 17 вересня, в річницю вторгнення радянських військ у Польщу в 1939 році, опублікувало пост у Twitter, в якому назвало агресію «визвольним походом». Подібні пости зʼявилися в офіційних акаунтах відомства в усіх соціальних мережах.
В опублікованому ролику стверджується, що СРСР «звільнив» Західну Білорусь і Західну Україну від окупації Польщі і не дав німецькому Вермахту «підійти до Мінська». У ролику всю відповідальність за вторгнення МЗС покладає на керівництво Польщі, використовуючи цитату Володимира Путіна. Факт співпраці німців і СРСР називається «фейком» Заходу. При цьому в ролику сказано, що радянське вторгнення населення сприймало як звільнення.
У ролику ані слова про спільний парад Вермахту і Червоної армії в Брест-Литовську в кінці вересня 1939 року, і ніяк не згадується «пакт Молотова — Ріббентропа» між нацистською Німеччиною і СРСР.
Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у відповідь нагадав, що Польща, Європа і більшість країн світу вважають дії СРСР окупацією, яка призвела до терору і вбивства 22 тисяч поляків у Катині.
Низка польських політиків також нагадали про німецько-радянський пакт про розділ Польщі, назвавши це злочином.
У соцмережах МЗС РФ розкритикували навіть росіяни, заявивши про переписування історії.
- У липні 2019 року вперше були опубліковані сканкопії Договору про ненапад, він же «пакт Молотова — Ріббентропа», між нацистською Німеччиною і СРСР, який був підписаний 23 серпня 1939 року. Тоталітарні режими в ньому розділили Східну Європу і незабаром почали війну.
- У МЗС РФ це назвали вимушеним підписанням, а Путін звинуватив Польщу у розвʼязанні Другої світової війни та підтримці Гітлера. При цьому багато істориків і низка документів говорять про те, що режими СРСР та Німеччини були практично однаковими у питаннях знищення народів і захоплення територій.
- У червні 2021 року Путін підписав закон, що забороняє ототожнювати роль СРСР і Німеччини у Другій світовій війні.