МЗС Росії назвало вторгнення СРСР до Польщі «визвольним походом». Варшава нагадала про змову Москви з Гітлером

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Міністерство закордонних справ Росії сьогодні, 17 вересня, в річницю вторгнення радянських військ у Польщу в 1939 році, опублікувало пост у Twitter, в якому назвало агресію «визвольним походом». Подібні пости зʼявилися в офіційних акаунтах відомства в усіх соціальних мережах.

В опублікованому ролику стверджується, що СРСР «звільнив» Західну Білорусь і Західну Україну від окупації Польщі і не дав німецькому Вермахту «підійти до Мінська». У ролику всю відповідальність за вторгнення МЗС покладає на керівництво Польщі, використовуючи цитату Володимира Путіна. Факт співпраці німців і СРСР називається «фейком» Заходу. При цьому в ролику сказано, що радянське вторгнення населення сприймало як звільнення.

У ролику ані слова про спільний парад Вермахту і Червоної армії в Брест-Литовську в кінці вересня 1939 року, і ніяк не згадується «пакт Молотова — Ріббентропа» між нацистською Німеччиною і СРСР.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у відповідь нагадав, що Польща, Європа і більшість країн світу вважають дії СРСР окупацією, яка призвела до терору і вбивства 22 тисяч поляків у Катині.

Низка польських політиків також нагадали про німецько-радянський пакт про розділ Польщі, назвавши це злочином.

У соцмережах МЗС РФ розкритикували навіть росіяни, заявивши про переписування історії.