В аеропортах ОАЕ заражених коронавірусом шукають собаки

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В аеропортах Об’єднаних Арабських Еміратів працюють майже 40 службових собак, які шукають заражених коронавірусом.

Про це пише Reuters.

Загалом там працює 38 службових собак. Їх тренували розрізняти запах хворих на коронавірус за допомогою краплин поту, які брали у людей з підтвердженим COVID-19.

Учені стверджують, що точність такого методу становить понад 98%. Наразі собаки проводять щодня близько 30—40 «тестів». В ОАЕ зазначають, що псів можна використовувати не лише в аеропортах, але і всюди, де потрібно.